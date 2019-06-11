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11.06.2019 13:54
Рубрика: Власть

Сенаторы подумают о том, как оградить Россию от псевдоэкологов

Текст: Галина Мисливская

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета намерена выработать меры противодействия использованию экологической темы в целях вмешательства во внутренние дела РФ.

Фото: Юрий Ридякин/РГ
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На пленарном заседании палаты во вторник глава комиссии Андрей Климов представил ежегодный доклад, в котором среди прочего указано, что под видом заботы об окружающей среде псевдоэкологи "пытаются ставить палки в колеса" процессу технологического развития России. "В том числе прикрываясь демагогией по так называемой "зеленой" проблематике", - отметил он.

"Эксперты комиссии свидетельствуют, что "зеленые" протесты в РФ направлены обычно против создания новых производственных мощностей, а вот старые, экологически более опасные, их активистов интересуют в меньшей степени. В итоге, по самым скромным подсчетам, такого рода тактика затормозила в России реализацию проектов на сумму порядка триллиона рублей", - рассказал глава комиссии.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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По его словам, из 150 НКО, признанных иностранными агентами - три десятка работают именно под "зелеными" лозунгами. "Кроме того, вполне обоснованные протесты местного населения по вопросам охраны окружающей среды в различных российских регионах систематически канализируются внешними силами в деструктивную политическую плоскость", - подчеркнул Климов, пояснив, что не имеет в виду "тех, кто искренне занимается решением реально существующих вопросов экологического характера".

За последний год комиссия по защите госсуверенитета "обратила внимание на использование природоохранной ("зеленой") тематики для прикрытия действий, фактически направленных на вмешательство во внутренние дела РФ", говорится в тексте доклада, опубликованном на сайте СФ.

"В этой связи мы будем продолжать наблюдение за этими процессами с целью подготовки комплексных рекомендаций на этот счет (включая возможные предложения по корректировке российского законодательства)", - заявили сенаторы.

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