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11.06.2019 12:25
Рубрика: Общество

Ученые нашли сорт вина, знакомый еще древним римлянам

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Винограду Саваньен Блан (Savagnin-Blanc) и еще некоторым сортам винограда, которые выращиваются во Франции и Швейцарии, по-видимому, около 900 лет. Они оказались близки средневековым или древнеримским сортам и к сегодняшнему дню дошли до нас в генетически неизменном виде. Об этом говорится в работе, опубликованной в Nature Plants.

Ученые проанализировали ген косточек винограда, найденных в канавах, отхожих местах и шахтных колодцах девяти древних и средневековых поселений во Франции. Выяснилось, что самая "старая" косточка идет из железного века (около 500 г. до н.э.), самая "юная" - средневековая, ее возраст от 970 до 820 лет.

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"Мы представляем геномные данные из 28 археологических семян винограда, - говорится в статье. - Сравнив археологические образцы с одомашненными и дикими образцами, мы обнаружили, что археологические тесно связаны с западноевропейскими сортами, которые сегодня используются в виноделии".

Кроме того, оказалось, что древнеримский сорт, существовавший в I веке н.э., генетически очень похож на сорта "Арвин" и "Амин". И еще одна римская косточка намекает на связь с сортом Humagne Blanc.

Но наиболее впечатляющей находкой ученые называют виноградную косточку, найденную в Орлеане: "Одно семя, датированное примерно 1100 г. н.э., было генетическим совпадением с Savagnin Blanc, предоставляя доказательства 900-летнего непрерывного вегетативного размножения".

Современный сорт "Саваньен", который используют для получения белого вина, все еще выращивается в северо-восточной Франции и других странах Центральной Европы. По-видимому, он существовал точно в таком же виде не меньше 900 лет назад.

Общество Наука Культура Арт
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