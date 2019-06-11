Стали известны комментаторы предсезонного турнира в Австрии

На матчах Кубка Париматч Премьер, который пройдет с 26 июня по 4 июля в Австрии, будут работать шесть комментаторов: Михаил Моссаковский, Сергей Кривохарченко, Тимур Журавель, Роман Нагучев, Михаил Поленов и Нобель Арустамян.

За трофей поборются следующие команды: московские "Спартак" с ЦСКА, а также "Краснодар" и "Ростов". По регламенту клубы сыграют каждый с каждым в один круг. В случае ничьей в основное время предусмотрена серия пенальти. За победу в основное время команда получит три очка, в серии одиннадцатиметровых - два, за поражение по пенальти - один балл. При распределении мест в итоговой таблице в случае равенства очков решающее значение будет иметь разница мячей.

Все матчи турнира в прямом эфире покажут каналы "Матч ТВ" и Матч Премьер. Также понаблюдать за встречами можно будет на сайтах "Матч ТВ" и Матч Премьер, и в приложении "Матч! Клуб".