Старый советский ДШКМ поджег американский бронеавтомобиль в Йемене

Практически каждый день из Йемена поступает информация об уничтожении хуситами бронетехники своих противников.

Так, на счету повстанцев различные типы танков: от ставших уже раритетными Т-34-85 до достаточно современных моделей.

Правда, значительно чаще сторонникам движения "Ансар Аллах" удается выводить из строя бронеавтомобили различных типов, которые массово используют в этой "горячей точке".

Как правило, против таких целей задействуют противотанковые управляемые ракеты различных типов, позволяющие настигать врага на значительном расстоянии. Реже в ход идут ручные противотанковые гранатометы.

Буквально на днях броневик Oshkosh M-ATV был подбит из старого советского ДШКМ. 12,7-мм пулемет установили так, чтобы была возможность держать под контролем проходящую внизу дорогу. Когда на ней появилась эта американская машина, по ней сразу же был открыт огонь. Одна из первых пуль попала в бак с соляркой. Заявлялось, что он специально разработан так, чтобы исключить взрыв или пожар. Однако "передовые" заокеанские разработки оказались бессильны перед пулями, применявшимися еще в годы Великой Отечественной войны, и емкость с топливом вспыхнула.

Бойцам, находившимся в M-ATV повезло: они смогли спрятаться за расположенным у дороги укрытием, иначе бы их просто добили.

Случившееся продемонстрировало, что конструкторам данных бронеавтомобилей есть над чем подумать, чтобы повысить живучесть своих разработок.