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11.06.2019,  
13:35
Текст:  Алексей Брусилов

Т-55 с "реактивной броней" выдержал прямое попадание ПТУР в Сирии

Т-55МВ правительственных войск Сирии в ходе боевых действий в Северной Хаме был атакован противотанковой ракетой террористов.

Судя по фото, появившимся в Сети, ПТУР попала в правую переднюю часть, туда, где находится бортовой экран с динамической защитой "Контакт", ее еще называют "реактивной броней". Все сработало штатно - боевая машина, по всей видимости, получила лишь внешние повреждения. Так, взрывом вывернуло надгусеничную полку. С башни были сорваны блоки с "Контактом" и инфракрасный прожектор.

Фото: Минобороны РФ
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"Пятьдесят пятый" остался на ходу и способен участвовать в уничтожении боевиков незаконных вооруженных формирований.

Это уже вторая за последнее время попытка уничтожить с помощью противотанковой ракеты танк такой модификации. В предыдущем случае "Корнет" попал в кормовую часть боевой машины.

На вооружении сирийской армии находилось 200 Т-55МВ. Данный вариант модернизации был разработан в Омске еще в 1980-е годы. Кроме динамической защиты, эти танки также получили систему управления огнем "Волна" с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.

Благодаря наличию комплекса управляемого вооружения 9К116 "Бастион" появилась возможность применения ракет 9M117, которые можно запускать через 100-мм нарезную пушку.

Кстати, этот комплекс был впервые применен в реальной боевой обстановке именно в Сирии.

Танк получил специальную защиту от напалма "Сода". Мощность двигателя была повышена до 690 л.с., что позволило 41-тонной машине сохранить приемлемые характеристики подвижности.

Т-55МВ активно применялся правительственными войсками практически на всем протяжении конфликта и зарекомендовал себя, как хорошо защищенный и надежный танк.

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