Участник культовых групп Viper и Angra Андре Матос умер в 47 лет

Значительный бразильский певец Андре Матос, участник таких культовых групп, как Viper и Angra, а также проекта Shаaman, скончался 8 июня на 48-м году жизни. Причиной смерти исполнителя стал сердечный приступ.

Некролог Андре опубликован на его официальной странице в Facebook. В нем говорится, что певец предпочитал приватность, был замкнут, поэтому церемония прощания, после которой тело музыканта было кремировано, прошла для крайне узкого круга родственников.

И никаких иных траурных мероприятий сверх того не проводилось - по его завещанию.

Матос родился и вырос в Сан-Паулу в Бразилии. Музыкальное образование начал в десять лет, получив в подарок от родителей пианино.

К группе Viper примкнул в апреля 1985-го, когда ему было всего тринадцать. В том же году проект записали свое первое демо - The Killera Sword. С 1991-го, после ухода из Viper, успевшей стать сенсацией "тяжелой" бразильской сцены, работал в Angra, "бразильской Helloween".

В нулевые - с Shaaman. После - сольно и как приглашенный музыкант.