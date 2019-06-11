Участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин. Информация получила подтверждение на официальной странице артиста в Instagram. Без указания причин смерти.

"Прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Спасибо, что вы с нами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тело Сафиулина было найдено в ванной в его квартире в ночь на 9 июня. Предположено, что артист мог заснуть в ванне и утонуть.

У Алексея остались жена и двое детей.

В 2017 году Алексей Сафиулин принимал участие в шестом сезоне шоу Первого канала "Голос", где наставницей исполнителя выступила Пелагея.