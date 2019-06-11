Новости

Участник культовых групп Viper и Angra Андре Матос умер в 47 лет 12:18
Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой 12:01
Началась работа над "12 стульями" с Нагиевым в роли Остапа Бендера 11:42
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле 10:55
Сын Алибасова назвал дезинформацией слухи об ухудшении состояния отца 00:19

Участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

ТВ и сериалы
    11.06.2019, 12:31
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia
Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин. Информация получила подтверждение на официальной странице артиста в Instagram. Без указания причин смерти.

"Прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Спасибо, что вы с нами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тело Сафиулина было найдено в ванной в его квартире в ночь на 9 июня. Предположено, что артист мог заснуть в ванне и утонуть.

У Алексея остались жена и двое детей.

В 2017 году Алексей Сафиулин принимал участие в шестом сезоне шоу Первого канала "Голос", где наставницей исполнителя выступила Пелагея.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Аскольд Запашный раскрыл подробности случившегося с ним ДТП 10.06.2019
Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал "Чернобыль" 10.06.2019
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание 10.06.2019
Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна 10.06.2019
⧣ Россия
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Продюсер художественного фильма о Юлии Началовой рассказал о проекте 10.06.2019
⧣ фото
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Видео: Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в Москве 10.06.2019
Фото: "Звездный Лорд" Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера 09.06.2019
Названы худшие из лучших западных актеров и актрис 08.06.2019
⧣ музыка
Фото: kinopoisk.ru
Мединский объяснил удаление сцен из "Рокетмена" интересами бизнеса 10.06.2019
Сын Бари Алибасова: Ситуация тяжелая 09.06.2019
Представитель Алибасова указал на неправильный ГОСТ "Крота" 09.06.2019