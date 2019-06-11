11 июня 1934-го в Москве закончили разбирать Сухареву башню - один из главных памятников архитектуры. Надо ли ее воссоздать, как Храм Христа Спасителя в 1990-е?

"Родина" несколько раз писала про Сухареву башню и ее возможное воссоздание. Теперь мы позвали на круглый стол экспертов. Рустама Рахматуллина - писателя, москвоведа, одного из основателей движения "Архнадзор"; Анор Тукаеву - руководителя фонда культурных инициатив "ПроНаследие"; Константина Коновалова - популярного дизайнера и урбаниста; Станислава Кривченкова, который всю жизнь посвятил исследованию истории Сухаревой башни.

Что это вообще за сооружение?

* Башню построили в 1695 году по проекту Михаила Чоглокова. Она находилась на месте, где теперь Садовое кольцо пересекается со Сретенкой и проспектом Мира.

* По одной из версий, Петр I решил построить башню в награду за верную службу стрельцов под командованием Лаврентия Сухарева - отсюда и название. Они поддержали Петра в борьбе за престол с Софьей.

* Башня простояла больше двух веков. Многие известные архитекторы в 1930-х пытались убедить власти ее сохранить. Но Сталин решил, что надо "обязательно снести".

* В советское время в башне был Московский коммунальный музей. А вообще в Сухаревой башне когда-то располагалась навигацкая школа, фехтовальные классы, астрономическая лаборатория.

* Вот почему в конце ХХ века о ее воссоздании стали говорить именно военные моряки.

* Есть несколько проектов воссоздания башни, но все они остаются на бумаге

- Рад, что в свое время удалось законсервировать фундаменты башни - они находятся под проезжей частью Садового кольца, - говорит Рустам Рахматуллин. - Поэтому и подземный переход под Сухаревской площадью организует два колена - чтобы обойти эти фундаменты.

Рустам вспоминает, что их раскрывали во время дорожных работ в 2000-х годах. Но идею воссоздания башни именно сейчас не поддерживает. Объясняет так:

- Предыдущая городская администрация, застроив угол Сретенки и Садового напротив сквера, надолго закрыла тему старого места Сухаревой башни. Что касается варианта со смещением от подлинного места, то это все представляется скорее музейной акцией.

Еще Рахматуллин обратил внимание на то, что качество исполнения реставрационных работ с каждым годом будет только падать:

- Вот почему мне кажется, что воссоздание Сухаревой башни не самая актуальная идея.

Действительно, сейчас "Архнадзор" озабочен сохранением архитектурных памятников, многие из которых пребывают в плачевном состоянии. Поэтому запущен проект "Красная книга Москвы", где собраны все "тревожные адреса".

Например, в пяти минутах ходьбы от Кремля несколько лет заброшены палаты Боровского монастыря середины XVII века. В ужасном состоянии так называемые Теплые торговые ряды, разрушается Училищный корпус Заиконоспасского монастыря - Славяно-греко-латинская академия, куда пришел учиться Михайло Ломоносов. И это самый центр столицы!

Станислав Кривченков считает, что нужно и реставрировать, и воссоздавать памятники. Тем более такие, как Сухарева башня. Он несколько лет ведет переписку с властями и пытается убедить их в необходимости Сухаревой башни. Как правило, все ограничивалось отписками, но на днях пришел ответ от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

- Принимая во внимание, что Сухарева башня являлась уникальным сооружением, Москомархитектура принципиально поддерживает предложение о ее воссоздании, - пишет Кузнецов. И предлагает провести рабочую встречу.

- Попытка восстановить Сухареву башню была еще у прежнего мэра Лужкова, но выбор был сделан в пользу Храма Христа Спасителя. Потом, в 2002 году, рассматривали вариант с воссозданием башни на прежнем месте и строительством тоннеля под ней. В итоге от этой идеи отказались, - напоминает Кривченков.

Он считает, что вопрос воссоздания башни на прежнем месте откладывается на десятилетия и строить ее нужно рядом в сквере: "И наши потомки смогут потом передвинуть ее на историческое место, как перемещали в свое время, например, Саввинское подворье".

От исторической башни остался только фундамент. Он сохранен. Анор Тукаева вместе с волонтерами много лет сохраняет затопленный при строительстве Волго-Балта Рождественский храм на Белом озере. Если бы не они, возможно, не сохранилось бы и фундаментов.

- Мне кажется, история с воссозданием башни какая-то футуристическая, - признается Анор. - Пока сносятся памятники в городе, пока не реставрируются существующие, рано говорить о воссоздании. Хотя это был бы правильный проект. Но, наверное, мы до него не доросли.

Константин Коновалов, который переименовал парк Мосгордумы в парк Осипа Бове, считает по-другому:

- Сухареву башню надо воссоздавать прямо на Садовом. Только нужно провести транспортные эксперименты, как это делается во многих станах. Например, Берлин. Восточная часть - с широкими дорогами, западная - с узкими. Но сейчас эти части города нормально уживаются. Для начала наносится новая разметка. Если нет коллапса, расширяют тротуары, делают зеленые зоны...

Пока Сухарева башня постепенно стирается из памяти москвичей, напоминая о себе, например, во время дорожных работ на Садовом. Почти как фундаменты домов и храмов, затопленных при строительстве водохранилищ и показывающиеся во время маловодья.

Но вряд ли башню когда-то забудут совсем - слишком яркой, слишком удивительной она была для Москвы. И сейчас она напоминает и о себе, и о десятках других памятников, которые не должны повторить ее путь.