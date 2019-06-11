В Париже после масштабной реновации открыли старейший гранд-отель

Гостиничная корпорация Hyatt объявила об открытии Hôtel du Louvre - старейший гранд-отель в центре французской столицы претерпел масштабную реновацию. Теперь при нем работает первый парижский ресторан, носящий имя легендарного шеф-повара Поля Бокюза. Кроме того, появились общественные пространства.

Также обновился номерной фонд - сейчас здесь 106 номеров и 58 люксов, оформленных в традиционном французском стиле.

Немного об истории. Отель был открыт еще в 1855 году при императоре Наполеоне III. Здание в стиле Belle Epoque стало частью нового квартала в районе Лувра, появившегося после перестройки Парижа, организованной Жоржем Османном. Но в 2012 году отель был выставлен на продажу. Новый владелец недвижимости, соседствующей с Лувром, театром Комеди Франсез, Оперой Гарнье и дворцом Пале-Рояль, передал ее в управление сети Hyatt. Ремонтные работы начались в 2017 году.

Hôtel du Louvre стал пятым в Европе представителем коллекции Unbound by Hyatt, объединяющей единственные отели с богатой историей. В линии также представлены Parisi Udvar в Будапеште, Hotel Martinez Cannes на Лазурном берегу, Hotel Sofia в Барселоне и Nish Palas в Стамбуле.