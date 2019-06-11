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11.06.2019 13:57
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили заменить "мягкую силу" на "силу добра"

Текст: Галина Мисливская

Термин "мягкая сила" несколько скомпрометирован тем, как его трактует коллективный Запад, в этой связи продвижение в мире российской культуры и искусства следует именовать иначе, считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Еще одна важная для обеспечения подлинного суверенитета тема связана с социально-культурной проблематикой. 

"Две с половиной тысячи лет назад китайский полководец Сунь-Цзы рекомендовал для победы над неприятелем: разлагать все хорошее, что имеется в стране противника, заменять его ценности на ложные, обесценивать традиции и веру, - напомнил он, выступая на пленарном заседании СФ с докладом о работе комиссии за год. - Такого рода деятельность в США, стране официально провозгласившей Россию своим противником, именуют "мягкой силой". 

Фото: iStock
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Уважение и приумножение культурного наследия каждого народа, создание "симфонии культур всего человечества" не имеет ничего общего с западной "soft power", которую в России привычно переводят как "мягкую силу", продолжил Климов. 

"Вот почему, говоря о продвижении российской культуры и искусства за рубежом, во избежание двусмысленности лучше было бы не использовать американский понятийный аппарат, а говорить, допустим, о силе добра", - предложил он. 

"Добрая сила многонациональной российской культуры ни в коем случае не имеет целью вмешательство во внутренние дела других, а приглашает всех к взаимовыгодному сотрудничеству", - добавил парламентарий.

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