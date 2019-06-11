Владимир Регнацкий: Власти Москвы не допустят, чтобы несанкционированные акции угрожали безопасности людей

Столичные власти отреагировали на призывы к несанкционированным акциям, появившимся в сети Интернет. Одну из них - марш в защиту журналиста Ивана Голунова - организаторы намерены провести завтра, 12 июня, в День России в центре Москвы.

Как сообщил "РГ" руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Регнацкий, организаторы этого марша не обращались в столичную мэрию для его согласования, хотя им было предложено детально обсудить вопросы безопасности и обеспечения общественного порядка. Более того, они отказались даже от встречи. Вместо этого они предложили формат дискуссии на одном из телеканалов.

"Между тем шествие с маршрутом движения по центральной части неопределенного количества участников (по предварительным прогнозам многочисленного) создаст дискомфорт для москвичей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в обеспечении общественной безопасности", - говорится в заявлении департамента.

Владимир Регнацкий напомнил, что вопросы проведения массовых мероприятий касаются безопасности не только непосредственных участников, но и всех жителей города, гостей столицы, особенно в разгар туристического сезона. Тем более что в этот день в Москве пройдет множество мероприятий, посвященных празднованию Дня России. Их программа была заранее согласована с властями и анонсирована в СМИ, поэтому в городе ожидается большое количество отдыхающих.

На праздник приглашены и представители более 20 стран. Кроме этого, в этот день в городе будет продолжаться фестиваль "Времена и эпохи", также традиционно привлекающий большое количество участников и зрителей. Только в центре Москвы будет работать 35 городских и 5 парковых площадок, а всего по городу - 400 мест празднования, в том числе по ходу несанкционированного шествия.

Владимир Регнацкий напомнил, что наступила так же пора школьных каникул, а значит, в выходной день в городе будет много семей с детьми. "Нельзя допустить, чтобы пострадали люди, - подчеркнул глава департамента. - Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан".

Владимир Регнацкий также сообщил, что данные обстоятельства вынуждают московские власти обратиться в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования к гражданам, которые призывают к участию в несанкционированном мероприятии, проводимом в нарушение Федерального закона от 19 июня 2004 года "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".