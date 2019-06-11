Вышел трейлер фильма о трагически погибшем актере Антоне Ельчине

На официальном YouTube-канале проекта опубликован трехминутный трейлер документального фильма "С любовью, Антоша", рассказывающего о жизни и творчестве российско-американского актера Антона Ельчина.

Антон, родившийся в 1989 году в Санкт-Петербурге, трагически погиб 19 июня 2016 года в Калифорнии, США, раздавленный собственным джипом, в возрасте 27 лет. Что после спровоцировало скандал и расследование.

На экране - масса архивных фото и кадров, интервью с Антоном, его коллегами и друзьями.

Фильм представит не только вехи его впечатляющей кинокарьеры, но и нарисует портрет Ельчина как человека и артиста в самом широком смысле слова.

Премьера ленты состоялась на фестиваля "Сандэнс" в начале этого года. Российский зритель увидит фильм 19 сентября.

Антон Ельчин дебютировал на экранах в 2000 году в сериале "Скорая помощь".

Сыграл в фильмах и сериалах "15 минут славы", "И пришел паук", "Сердце в Атлантиде", "Альфа Дог", "Терминатор: Да придет спаситель", "Доктор Хафф", Павла Чехова в "Стартреках".