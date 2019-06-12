Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии

В настоящее время известный продюсер Бари Алибасов остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом рассказали в самой больнице.

При этом состояние Алибасова оценивается как тяжелое.

- Он пока в реанимации, состояние тяжелое, температура вечером 36,6, утром - 36,8, - цитирует РИА Новости слова сотрудника больницы.

Напомним, Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил жидкость для прочистки канализационных труб "Крот. Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Согласно последней информации, 72-летний Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, в который был погружен медиками.