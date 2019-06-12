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Гитариста группы "Бахыт-Компот" не впустили на Украину

Рок
    12.06.2019, 16:59
Текст:   Олег Усков
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в Киев гитариста российской рок-группы "Бахыт-Компот". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Фото: facebook.com/ trubetskoy2014
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

В пресс-центре службы уточнили, что россиянин прилетел в аэропорт "Киев" 10 июня и был "завернут" в обратном направлении - за посещение Донецка в 2016 году.

Музыканту, имя которого не названо (меж тем это был Ян Комарницкий, направлявшийся в Киев к друзьям), запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Всего с начала года сотрудники пограничной службы при въезде на Украину отказали в пересечении границы двум десяткам деятелей культуры и искусства России.

Имеющая вокруг себя давний культ группы "Бахыт-Компот" берет начало в 1989 году, когда Вадим Степанцов и Константин Григорьев (умер десять лет назад от сердечного приступа) начали исполнять на Арбате собственные песни.

Название же у проекта появилось чуть позже, когда музыканты поехали на озеро Балхаш в Казахстан.

Дебютное выступление - на "Рок-акустике" в Череповце в январе 1990 года. Дебютный альбом - "Кисло" того же года.

В разное время в составе ВИА выступали Роберт Ленц, Константин Меладзе (клавишные) и Ким Брейтбург (тоже клавишные).

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