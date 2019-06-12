Глава Росгвардии дал старт межведомственным соревнованиям по стрельбе

В День России директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов открыл в Подмосковье межведомственные соревнования по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников спецназа. Турнир посвящен памяти Героя России капитана милиции Олега Малочуева, погибшего при исполнении служебного долга.

- Сегодня с чувством глубокой признательности и благодарности мы отдаем дань уважения людям, которые на разных этапах истории России своими героическими поступками отстаивали суверенитет и безопасность нашего государства, - сказал Виктор Золотов. - К таким людям относится и наш боевой товарищ Олег Малочуев, который погиб и посмертно удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Четыре дня за право считаться лучшим стрелком поборются более 150 участников из 28 команд. В турнире принимают участие лучшие команды Росгвардии, Федеральной службы безопасности, Министерства обороны и бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД Республики Беларусь. В ходе соревнований спецназовцам предстоит выполнить стрелковые упражнения из боевого оружия в специально смоделированных условиях. Итоги первенства будут подведены 15 июня.

Виктор Золотов выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком уровне и будут способствовать укреплению межведомственного взаимодействия, обмену опытом и повышению профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников.

В торжественной церемонии открытия турнира по стрельбе памяти Героя России капитана милиции Олега Малочуева приняли участие заместители директора Росгвардии генерал-полковник полиции Сергей Лебедев и генерал-лейтенант Юрий Бабкин. На мероприятии присутствовали генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов, генерал-майоры Роман Гаврилов, Иван Шмелев, начальник Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Росгвардии генерал-майор полиции Сергей Бураков, а также директор Национального фонда поддержки общественных инициатив "Единство" Владислав Толстюк.

В ходе осмотра Многофункционального огневого центра директору Росгвардии генералу армии Виктору Золотову был представлен роботизированный комплекс мишенного оборудования. В стрелковых галереях Виктор Золотов ознакомился с ходом состязаний, в ходе которых спецназовцы выполняли стрелковые упражнения, смоделированные в реальной обстановке.

Справка "РГ"

Герой Российской Федерации капитан милиции Малочуев Олег Григорьевич, оперуполномоченный отряда милиции специального назначения "Рысь" Министерства внутренних дел Российской Федерации, удостоен звания посмертно.

Ранним утром 2 июля 2009 года подразделение спецназа приступило к проведению спецоперации в районе села Кантышево Республики Ингушетия, где, согласно оперативным данным, скрывался лидер бандгруппы Зелимхан Джандигов, на счету которого было несколько терактов, а также убийства сотрудников МВД, ФСБ и госслужащих. При проверке одного из нежилых зданий Малочуев под прикрытием специального бронещита приблизился к зданию, подергал ручку двери. Скрывавшийся внутри террорист на ломаном русском языке крикнул: "Я сейчас открою!.." и сразу открыл автоматный огонь. Несколько пуль попали в щит Малочуева.

Спецназ стал отходить за угол здания, и когда все уже были в недосягаемом для огня боевика месте, тот выпустил очередь по прикрывавшему группу Малочуеву. Одна из пуль попала в незащищенное пространство между щитом и пластинами бронежилета.

Вскоре террорист был уничтожен из гранатомета. Через несколько часов капитан, не приходя в сознание, скончался в госпитале.

Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2009 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, капитану милиции Малочуеву Олегу Григорьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) с вручением медали "Золотая Звезда" (медаль № 953).