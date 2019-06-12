Мадрид дал добро на увеличение числа американских военных на базе в Роте

Испанское правительство дало разрешение Соединенным Штатам на увеличение числа американских военных на базе в Роте и развертывание там подразделения вертолетчиков. Как пишет El Pais, власти королевства в этот раз проигнорировали стандартную процедуру и не стали вносить изменения в соглашение от 1988 года, как это делалось ранее в подобных случаях.

Согласно планам Вашингтона, четыре эсминца USS Carney, USS Donald Cook, USS Porter и USS Ross, приписанные к Роте, будут заменены на другие корабли того же класса в период с начала 2020 года до весны 2022-го. Кроме того, ВМС США намерены передать Роте эскадрилью военно-морских ударных вертолетов, чтобы усилить возможности этих кораблей, говорится в сообщении Шестого флота США. Речь идет о шести SH-60 Seahawk (по одному на эсминец и два запасных).

Развертывание вертолетов предполагает также увеличение числа американских военных, включая пилотов и механиков, что не предусмотрено имеющимся соглашением. Согласно договору между Мадридом и Вашингтоном, в Роте могут базироваться не более 4250 военнослужащих и 1000 гражданских лиц из США. Все они приписаны к кораблям, самолетам или различным вспомогательным службам.

Каждый раз с 1988 года, когда США хотели увеличить свой контингент, вносились изменения в соглашение. В последний раз это произошло в 2012 году, когда к базе были приписаны четыре эсминца и 1200 человек экипажа. Стоит отметить, что хотя эти корабли формально считаются частью системы ПРО НАТО, у них были совсем иные задачи в последние годы, они активно использовались при атаках на объекты в Сирии под предлогом использовании Дамаском химического оружия, что так и не было доказано.