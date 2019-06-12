Новости

Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью" 15:52
Мадрид дал добро на увеличение числа американских военных на базе в Роте 15:33
Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан 15:31
Видео: британский автоумелец гоняет по городу на диваномобиле 15:20
Грузовик со 130 миллионами пчел перевернулся в США 15:18
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова 15:17
Загадочные камни на микронезийском острове оказались "биткоинами" 15:15
Николай Дроздов отказался вести "В мире животных" 14:58
Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил 12 июня особую программу 14:30
Ученые создали тип древесины, который охлаждает здания 14:22
Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью Крымского моста 14:18
Бомбардировщикам Су-34 добавили систем подавления 14:10
Астрономы предупредили о скрытой угрозе от Солнца 14:00
В Перу нашли "чудо инков" 14:00
Минск: "Доктор Айболит" к миссии на II Европейских играх готов 13:59
"Кинотавр" в честь юбилея устраивает концерт Ленни Кравица 13:53
Музей современной истории России стал новой площадкой для регистрации брака 13:34
Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков 13:25
Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани 13:21
Москвичей приглашают в "Зарядье" на праздничный концерт в честь Дня России 13:16
Путин вручил госпремию композитору Родиону Щедрину 13:12
В Гонконге полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом 12:40
В ВКС России появятся летчицы-истребители 12:37
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии 12:24
Тимошенко: Украинская экономика в упадке 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 15:33
Рубрика: В мире

Мадрид дал добро на увеличение числа американских военных на базе в Роте

Текст: Юрий Когалов

Испанское правительство дало разрешение Соединенным Штатам на увеличение числа американских военных на базе в Роте и развертывание там подразделения вертолетчиков. Как пишет El Pais, власти королевства в этот раз проигнорировали стандартную процедуру и не стали вносить изменения в соглашение от 1988 года, как это делалось ранее в подобных случаях.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Американская администрация заигралась с понятием госбезопасности

Согласно планам Вашингтона, четыре эсминца USS Carney, USS Donald Cook, USS Porter и USS Ross, приписанные к Роте, будут заменены на другие корабли того же класса в период с начала 2020 года до весны 2022-го. Кроме того, ВМС США намерены передать Роте эскадрилью военно-морских ударных вертолетов, чтобы усилить возможности этих кораблей, говорится в сообщении Шестого флота США. Речь идет о шести SH-60 Seahawk (по одному на эсминец и два запасных).

Развертывание вертолетов предполагает также увеличение числа американских военных, включая пилотов и механиков, что не предусмотрено имеющимся соглашением. Согласно договору между Мадридом и Вашингтоном, в Роте могут базироваться не более 4250 военнослужащих и 1000 гражданских лиц из США. Все они приписаны к кораблям, самолетам или различным вспомогательным службам.

Каждый раз с 1988 года, когда США хотели увеличить свой контингент, вносились изменения в соглашение. В последний раз это произошло в 2012 году, когда к базе были приписаны четыре эсминца и 1200 человек экипажа. Стоит отметить, что хотя эти корабли формально считаются частью системы ПРО НАТО, у них были совсем иные задачи в последние годы, они активно использовались при атаках на объекты в Сирии под предлогом использовании Дамаском химического оружия, что так и не было доказано.

В мире США В мире Европа Испания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Путин: Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ