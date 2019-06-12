"Моя прекрасная леди" пришла в "Табакерку"

Поставить с драматическими актерами один из самых знаменитых мюзиклов на планете, да еще и основанный на одной их самых блистательных пьес мирового репертуара - такой вызов самой себе и театру могла бросить только Алла Сигалова, всегда рискующая, бесстрашная и одержимая театром. Известный хореограф и режиссер сделала "Мою прекрасную леди" в Театре Олега Табакова на Сухаревской, таким образом закрепив репутацию новой площадки как пространства высококачественного развлечения.

Монументальность сценографии слишком чопорна, как и роскошные в своей строгости платья и шляпы Валентина Юдашкина. Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

Напомню, что после имевшего большой успех "Кинастона" в постановке Евгения Писарева вышла обновленная версия "Матросской тишины" с новым худруком театра Владимиром Машковым в главной роли, тут же ставшая хитом. Шампанское и традиционная черешня фестиваля "Черешневый лес", в программе которого состоялась премьера "Моей прекрасной леди", придали дополнительный шик новому шоу.

Недавняя выпускница Школы-студии МХАТ и звезда программы "Голос" Дарья Антонюк поет и играет Элизу Дулитл. Не сразу, постепенно разгорается огонь в ее персонаже. Поначалу не очень понятно, о каком, собственно, акценте ведет речь профессор Хиггинс, взявшийся превратить уличную цветочницу в леди. Такое пренебрежение особенно забавно в сюжете о языковых и сословных различиях, которые для автора "Пигмалиона", ирландца Бернарда Шоу, были болезненно важной темой. Но зато когда Элиза попадает в высоты лондонского света, темпераментные вокал и игра Дарьи Антонюк становятся мотором всего действия.

Одна из знаменитейших пьес Бернарда Шоу в Театре Олега Табакова предстала в жанре мюзикла, навеянного фильмом 1964 года с Одри Хепберн

Алла Сигалова не скрывает, что вдохновил ее прежде всего знаменитый фильм 1964 года с Одри Хепбёрн. Это заметно в стилизованной под фильм сцене скачек, да и во всем обиходе дома профессора Хиггинса, где командует миссис Пирс Яны Сексте и ее женский коллектив. Миссис Пирс тут скорее часть чопорного английского салона, чем милая домохозяйка из фильма. Графически четко расчерчено ее лицо и платье, вся ее пластика от жестов до танцев.

Вообще почти все танцы в спектакле отмечены этой идеей графической чопорности и четкости. И только там, где вместе с дождями в Испании, наконец, прорывается лингвистический талант Элизы, ликование превращает чопорный профессорский дом в подобие испанской корриды с фламенко. Танец в исполнении брутального и мрачноватого профессора Хиггинса (Сергей Угрюмов), мягкого, чарующего (и, кстати, блестяще поющего) полковника Пикеринга (Виталий Егоров) и всех домочадцев - этот бравурный хит празднично венчает первое действие.

И все же некоторая чопорность все еще сковывает все линии музыкально-драматического спектакля (так обозначен жанр в программке). Во-первых, драматическая сложность отношений Хиггинса и Элизы, оставшаяся в мюзикле от Шоу, здесь почти исчезла. С этим можно будет постепенно справиться. Так же как и с вокальным качеством исполнения, которое было по-премьерному неровно. Но вот со сценографией Георгия Алекси-Месхишвили уже ничего не сделать: монументальность ее лестничных пролетов слишком чопорна, как и роскошные в своей строгости черные платья и шляпы Валентина Юдашкина.

Еще сложней будет сделать что-то с обещанной в программке классичностью версии мюзикла Алана Джея Лернера и Фредерика Лоу. Из огромного музыкального материала осталось далеко не все. Может, оттого и назвали шоу не мюзиклом, но музыкально-драматическим спектаклем? Впрочем, это уже тема не для премьерной рецензии, а для проблемной статьи.