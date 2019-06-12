Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter усомнился в высказывании французского лидера Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией. Политик подчеркнул, что это всего лишь слова, а действия - это продление антироссийских санкций.
Между тем Пушков отметил, что заявления Макрона являются верным посылом, однако в условиях экономического эмбарго трудно ожидать доверия.
Напомним, Макрон высказался за активизацию диалога с Россией по целому ряду вопросов. "У нас имеются разногласия, но мы работаем вместе", - заявил французский лидер.
Во Франции многие бизнесмены интересуются инвестиционными возможностями Крыма, а единственное, что их сдерживает - возможные ограничения со стороны французских властей. Французские парламентарии ранее заявляли о том, что намерены поднять вопрос о снятии антироссийских санкций после выборов в Европарламент.
Макрон: «Европа должна вновь выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией». Это верный посыл. Но пока это слова, а действия - это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в усл. санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 июня 2019 г.