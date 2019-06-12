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12.06.2019,  
14:10
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Бомбардировщикам Су-34 добавили систем подавления

Базирующиеся в Воронежской области многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 получили новые системы радиоэлектронного подавления "Хибина-2".

- Комплекс имеет более широкую зону покрытия и рабочую область поражения, что позволило вдвое увеличить живучесть самолета в воздухе во время атаки, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Су-34 штатно оснащается системой РЭБ "Хибины", контейнеры с аппаратурой расположены на законцовках крыла. Хитроумная электроника затрудняет сопровождения самолета-носителя радаром ПВО и срывает захват бомбардировщика в качестве цели. Помехи "Хибин" искажают дальность от зенитного комплекса до самолета и прячут истинную цель среди ложных. Помимо Су-34 комплексы РЭБ устанавливаются на многоцелевые истребители Су-30СМ.

Комплекс "Хибина-2" выполнен в виде навесного контейнеры. Впервые летчики испытают новую защиту в ходе июльского учения, где им предстоит перехитрить системы ПВО С-300ПМ.

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