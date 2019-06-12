Оставленных в подмосковном хостеле малышей передали во временную семью

В подмосковных Котельниках во временную семью передали двоих годовалых малышей, которых мать оставила в хостеле, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Двойняшек выписали из больницы. Их передали во временную семью с опытом воспитания приемных детей", - передает РИА Новости ее слова.

Напомним, что женщина заселилась в хостел с двумя детьми 28 мая и, оставив их, попыталась скрыться.

Позже она была арестована. Ей предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и оставление их в опасности.