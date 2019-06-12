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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оставленных в подмосковном хостеле малышей передали во временную семью

В подмосковных Котельниках во временную семью передали двоих годовалых малышей, которых мать оставила в хостеле, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Фото: iStock
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"Двойняшек выписали из больницы. Их передали во временную семью с опытом воспитания приемных детей", - передает РИА Новости ее слова.

Напомним, что женщина заселилась в хостел с двумя детьми 28 мая и, оставив их, попыталась скрыться.

Позже она была арестована. Ей предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и оставление их в опасности.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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