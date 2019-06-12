Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.06.2019,  
19:47
Текст:  Антон Валагин

В Омске установили рекорд по перетягиванию танков

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

В Омском автобронетанковом институте в честь выпуска офицеров был открыт самый большой в России искусственный вододром  и установлен рекорд по перетягиванию танков.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В ВКС России появятся летчицы-истребители

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе танка Т-80 потянула за собой колонну из семи боевых машин общей массой 315 тонн, установив новый рекорд Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России. БРЭМ-80 предназначена для эвакуации бронетехники  и ее ремонта в полевых условиях. 46-тонная машина может развивать скорость до 70 километров в час, оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн и тяговой лебедкой.

- Открытый на территории института вододром позволяет курсантам отрабатывать ряд уникальных операций, включая эвакуацию из затопленной машины, - рассказал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Габариты водоема: длина 120, ширина 70, глубина 5 метров, -  обеспечивают выполнение сразу нескольких упражнений как на воде, так и под водой. В частности, будущие офицеры будут тренироваться здесь в преодолении водных преград на танках и БМП, спасении экипажей при нештатных ситуациях.

В 2019 году Омскому автобронетанковому инженерному институту исполняется 80 лет. В честь юбилея на территории вуза были заложены памятник танкисту и танковая аллея.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронетехника
"Боевая бочка": необычная БМП принимает участие в боях в Идлибе 07.06.2019
В Тыве испытывают броневик для военных разведчиков 06.06.2019
танки
У западной границы России добавят танков 11.06.2019
"Силы тигра" перебросили "снайперские" Т-72Б3 на север Хамы 10.06.2019
рекорды
Российские акванавты "нырнут" на рекордную глубину в 450 метров 04.01.2019
Рекордное погружение российских акванавтов сняли на видео 31.10.2018