На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом

Самый большой в России бутерброд с маслом приготовили сегодня в Череповце. Здесь в День России проходит фестиваль "Молочные традиции". Он приурочен ко Дню города и 180-летию со дня рождения основоположника молочной промышленности страны Н.В. Верещагина.

В создании рекорда участвовали и профессионалы, и все желающие. Следил за процессом главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Бутерброд получился 100 метров 83 сантиметра в длину и весом 110 килограммов. Ранее в России никто подобного бутерброда не делал.

Рекорд официально подтвердили. Как заявили в Череповце, это не только самый большой бутерброд в России, но и самый вкусный - сделан из местных продуктов.