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12.06.2019 16:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербург 500 военных музыкантов исполнили "Полет шмеля"

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

В День России центральная часть Санкт-Петербурга превратилась в огромный плац. На Невском проспекте прошел фестиваль военных оркестров. Он посвящен 175-летию русского композитора Н.А. Римского-Корсакова.

Фестиваль "Многонациональная Россия" проходит на Поклонной горе в Москве

Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, в праздничной колонне прошли лучшие оркестры России: Санкт-Петербургского гарнизона, показательный оркестр МЧС и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Кстати, в честь юбилея Римского-Корсакова будет установлен и мировой рекорд. Все вместе на Дворцовой площади военные оркестры исполнят знаменитое произведение "Полет шмеля". Будут задействованы 500 музыкантов.

Жителей Санкт-Петербурга поздравил с Днем России и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Он принял участие в праздничных мероприятиях в парке 300-летия, приуроченных к Дню России.

Кроме того, в Петербурге прошел и фестиваль цветов. У Адмиралтейства представлены композиции, в которых использовали 40 тысяч растений.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 12 июня - День России
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