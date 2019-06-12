В Петербург 500 военных музыкантов исполнили "Полет шмеля"

В День России центральная часть Санкт-Петербурга превратилась в огромный плац. На Невском проспекте прошел фестиваль военных оркестров. Он посвящен 175-летию русского композитора Н.А. Римского-Корсакова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, в праздничной колонне прошли лучшие оркестры России: Санкт-Петербургского гарнизона, показательный оркестр МЧС и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Кстати, в честь юбилея Римского-Корсакова будет установлен и мировой рекорд. Все вместе на Дворцовой площади военные оркестры исполнят знаменитое произведение "Полет шмеля". Будут задействованы 500 музыкантов.

Жителей Санкт-Петербурга поздравил с Днем России и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Он принял участие в праздничных мероприятиях в парке 300-летия, приуроченных к Дню России.

Кроме того, в Петербурге прошел и фестиваль цветов. У Адмиралтейства представлены композиции, в которых использовали 40 тысяч растений.