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12.06.2019,  
12:37
Текст:  Антон Валагин

В ВКС России появятся летчицы-истребители

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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- В процессе подготовки мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где они лучше смогут себя проявить. Будем смотреть - если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то рассмотрим такую возможность, - цитирует генерала ТАСС. Главком добавил, что решение о пригодности летчиком принимается по результатам испытаний, включающих проверку психологических и когнитивных характеристик. Тесты проходят на вступительных экзаменах и в процессе обучения.

В 2017 году по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу Краснодарское военное училище впервые набрало курсанток для обучения по специальности пилот. За два года в вуз на эту профессию поступила 31 девушка. 11 июня будущие летчицы совершили первый прыжок с парашютом. Осенью состоится третий набор девушек в военные летчики.

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