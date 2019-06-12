В Югре ко Дню России проведут 186 мероприятий

В День России в Югре запланирована масштабная программа. По всему региону пройдет более 186 праздничных мероприятий. Кроме того, в этот день отметят юбилеи сразу три муниципалитета - Сургут, Сытомино и Русскинская.

Самый внушительный юбилей отпразднуют в Сургуте. Крупнейшему городу Югры исполняется 425 лет. Деревне Русскинской Сургутского района - 70 лет со дня образования, а селу Сытомино Сургутского района - 95 лет.

Кроме того, 12 июня дни городов и районов пройдут еще в нескольких населенных пунктах округа: в Ханты-Мансийске (столице округа исполняется 437 лет), Лянторе, Барсово, Локосово, Светлом, Нижневартовском и Советском районах.

В праздничных мероприятиях в Югре по случаю Дня России примут участие более 200 тысяч человек. День России становится для каждого югорчанина все более весомым и значимым.

По традиции в муниципалитетах состоятся торжественные церемонии вручения паспортов 81 гражданину России, достигшему 14-летнего возраста. Самые масштабные праздничные программы представят в Ханты-Мансийске, Сургуте, Радужном, Нягани, Белоярском и Лянторе.

Так, в Сургуте готовят программу "Город на Оби", посвященную юбилею города и празднованию Дня России. Отметим, праздничные мероприятия в Сургуте начались накануне юбилея и уже проходят несколько дней.

В Урае состоится акция "Надень народное на День России". В Когалыме пройдет концерт "Авторадио". В Белоярском уже все готово для фестиваля национальных культур "Я люблю тебя, Россия!". В честь 91-го дня рождения Нижневартовского района в селе Ларьяк состоится XIV фестиваль искусств "Мое сердце - Нижневартовский район".

По случаю юбилейной даты деревне Русскинской Сургутского района было выделено 800 000 рублей в рамках государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Югры на 2018 - 2025 годы на период до 2030 года" на содействие развитию исторических и иных местных традиций.

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Считается, что особый дух Югры можно почувствовать именно в деревне Русскинской. Она располагается на берегу реки Тром-Аган. Более 80 процентов населения - представители коренных малочисленных народов ханты и манси, преимущественно ханты. Название деревни происходит от хантыйской фамилии Русскины.

Местные жители ведут традиционный образ жизни. Обширная территория сельского поселения, охватывающая 219 квадратных километров, включает 48 территорий традиционного пользования, около 250 стойбищ, более 150 оленеводческих хозяйств. Помимо самобытности и удивительной красоты, Русскинская поражает высоким уровнем культуры. Население деревни - 1,8 тысячи человек, при этом здесь три культурных центра. Одна из самых главных достопримечательностей - Музей природы и человека имени Александра Ядрошникова. Его основа - коллекция предметов культуры и быта, собранная основателем музея в поездках на стойбища тром-аганских ханты, а также уникальное собрание чучел животных Западной Сибири, созданных Александром Павловичем, который занимается таксидермией уже более 40 лет.