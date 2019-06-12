Рынок снеков в Китае за 10 лет вырос в четыре раза

По данным международных наблюдателей, Китай уже является крупнейшим рынком снеков в мире. В минувшем году китайцы съели 5,5 миллиона тонн различных закусок. Особой популярностью в КНР пользуются закуски соленые. На втором месте в мире по потреблению снеков стоят США (3,7 миллиона тонн), на третьем - Индия (1,3 миллиона тонн).

Эксперты говорят, что при нынешних темпах роста рынок снеков в КНР по объемам вскоре сравняется с ресторанным рынком (по итогам 2018 года он вышел на отметку в 4 триллиона юаней).