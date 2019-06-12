Новости

Гитариста группы "Бахыт-Компот" не впустили на Украину 16:59
Вышел русский трейлер продолжения "Холодного сердца" 16:46
Вышел первый русский трейлер продолжения "Аббатства Даунтон" 16:19
Пропал кот Бари Алибасова Чуча 16:05
Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью" 15:52

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Рок
    12.06.2019, 16:27
Текст:   Олег Усков

Гитарист и клавишник группы Trubetskoy Руслан Владыко попал в реанимацию в тяжелом состоянии после инцидента в белорусской столице.

Как только что было сообщено на официальном Facebook-аккаунте проекта, музыканта ограбили и избили в Минске.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Пропал кот Бари Алибасова Чуча

"Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла. 6 июня наш друг и коллега Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме", - говорится в сообщении. Уточнено, что ситуация очень серьезная.

При этом все заявленные концерты группы Trubetskoy остаются в силе - благодаря коллегам-гитаристам, подменяющим Руслана.

Trubetskoy - белорусская рок-группа из Минска, основанная в 2014 году экс-участниками коллектива "Ляпис Трубецкой" после распада проекта. Лидер - бывший вокалист "Ляписов" Павел Булатников.

Сами участники группы называют свой стиль heavy dance music. Дебютный альбом Trubetskoy вышел в 2015-м, второй - в этом году.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан 15:31
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова 15:17
Николай Дроздов отказался вести "В мире животных" 14:58
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым 11.06.2019
⧣ музыка
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Как пятилетний ребенок: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца 11.06.2019
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить 11.06.2019
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство 11.06.2019
⧣ происшествия
Фото: youtube.com/ Anton Yelchin Doc
Вышел трейлер фильма о трагически погибшем актере Антоне Ельчине 11.06.2019
Бари Алибасов вышел из комы, но ничего не помнит 11.06.2019
Участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной 11.06.2019
⧣ Белоруссия
Фото: kinopoisk.ru
В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами 23.05.2019
Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом "Евровидения" 18.05.2019
Певица Бьянка оказалась под капельницей из-за несвежей еды 24.04.2019