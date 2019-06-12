Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист и клавишник группы Trubetskoy Руслан Владыко попал в реанимацию в тяжелом состоянии после инцидента в белорусской столице.

Как только что было сообщено на официальном Facebook-аккаунте проекта, музыканта ограбили и избили в Минске.

"Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла. 6 июня наш друг и коллега Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме", - говорится в сообщении. Уточнено, что ситуация очень серьезная.

При этом все заявленные концерты группы Trubetskoy остаются в силе - благодаря коллегам-гитаристам, подменяющим Руслана.

Trubetskoy - белорусская рок-группа из Минска, основанная в 2014 году экс-участниками коллектива "Ляпис Трубецкой" после распада проекта. Лидер - бывший вокалист "Ляписов" Павел Булатников.

Сами участники группы называют свой стиль heavy dance music. Дебютный альбом Trubetskoy вышел в 2015-м, второй - в этом году.