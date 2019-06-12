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12.06.2019 16:52
Рубрика: Общество

В Афинах запустили приложение, которое помогает бороться с жарой

Текст: Денис Кабанов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приложение для смартфонов EXTREMA Athens, которое помогает жителям греческой столицы избежать теплового удара, было создано муниципалитетом в сотрудничестве с Афинской обсерваторией. Скачав программу, пользователь создает профиль, где указывает свои пол и возраст. Это важно для оценки приложением рисков получить тепловой удар конкретным человеком. После этого, выбрав любую точку на карте города, скачавший приложение получит информацию о температуре воздуха, влажности и наличии рисков для его здоровья. Информация в приложении обновляется каждые пять минут на основе данных, получаемых обсерваторией.
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Если житель Афин находится или собирается посетить место с высокой температурой, то программа даст ему ряд советов, как избежать теплового удара, а также укажет маршруты до ближайших прохладных мест - станций метрополитена и других кондиционируемых помещений.

На одном мобильном устройстве можно создавать сразу несколько профилей пользователей. Это сделано для того, чтобы путешествующие по Афинам могли оценить опасность жары не только для своего здоровья, но и здоровья своих детей. Подобные приложения запущены также в Париже и Роттердаме. На очереди - Лиссабон и Милан.

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