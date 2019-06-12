В Нью-Йорке первый раз написали "Пушкинский диктант"

В Нью-Йорке впервые прошел "Пушкинский диктант", приуроченный ко дню рождения поэта.

Написать диктант пришли как русскоязычные жители мегаполиса, так и те, для кого русский язык - иностранный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента общества "Русская молодежь Америки", преподавателя воскресной школы Свято-Николаевского собора на Манхэттене Марину Иванникову.

В диктанте приняли участие около 40 человек в возрасте от 18 до 70 лет, среди них - шесть человек - по варианту "Русский как иностранный".

Как отмечает Иванникова, задания были интересные, но сложные даже для россиян, не говоря уж об англоязычных участниках.

"Пушкинский диктант" проводится в рамках Дня русского языка, праздника, учрежденного в 2014 году и приуроченного ко дню рождения поэта.