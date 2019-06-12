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Рубрика: Спорт

Вратаря "Зенита" оштрафовали после скандала в аэропорту в нетрезвом состоянии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Голкипер питерского "Зенита" и сборной России Андрей Лунев был задержан в московском аэропорту Внуково.

Как сообщают несколько СМИ, в числе которых телеканалы "Пятый канал" и "Рен ТВ", футболист устроил скандал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел, когда Лунев пытался сесть на рейс в Санкт-Петербург. По словам очевидцев, вратарю сделали замечание, а потом и вовсе отказались пускать его на борт. Что игрока сильно разозлило: он начал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые в итоге вызвали полицию.

Фото: Николай Гагарин
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Игрок был задержан и доставлен в отделение полиции аэропорта. При этом Лунев не оказывал сопротивления. Сообщается, что содержание алкоголя в его крови составило 0,77 промилле. В отношении футболиста был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Позже представители "Зенита" заявили, что конфликт между Луневым и сотрудниками авиакомпании исчерпан. Игроку пришлось заплатить штраф за нецензурную ругань в общественном месте. В Петербург он улетел другим рейсом.

Напомним, сборная России на днях провела последние матчи в нынешнем сезоне: 8 июня в рамках отбора Евро-2020 она сыграла с Сан-Марино (9:0) в Саранске, а 11 числа - с Кипром (1:0) в Нижнем Новгороде. В обоих случаях Лунев был запасным вратарем. Следующая отборочная игра чемпионата Европы у подопечных Станислава Черчесова 6 сентября против команды Шотландии.

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