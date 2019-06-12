Вышел русский трейлер продолжения "Холодного сердца"

Красота-милота и техническое совершенство: на YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный трейлер сиквела сверхпопулярной анимационной сказки "Холодное сердце" - "Холодное сердце 2: Путешествие на север".

"Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны", - уведомил синопсис произведения.

В комментариях - буря восхвалений и нетерпения: премьеры ленты ждать до 28 ноября.

Оригинальный трейлер фильма.:

Первое "Холодное сердце" вышло в 2013 году и собрало в прокате 1,2 миллиарда долларов при бюджете в 150 миллионов.

Ранее сообщалось, что принцессу Эльзу потребовали сделать лесбиянкой.