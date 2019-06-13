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Рубрика: В мире

Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов

Фото: EPA/Shaun Fellows Фото: EPA/Shaun Fellows
Фото: EPA/Shaun Fellows

Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions. Счастливчик стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
В Калифорнии продан лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов

Об этом сообщила газета Daily Mirror, ссылаясь на сотрудника лотереи. Победителю, чье имя пока неизвестно, удалось угадать пять основных номеров и две "счастливых звезды".

Обладателями рекордного выигрыша в эту лотерею в 2011 году стала семейная пара из Шотландии - Колин и Крис Веиры (160 миллионов фунтов). Все эти годы значительную часть денег они жертвуют на поддержку правящей в регионе Шотландской национальной партии и на развитие спорта, пишет ТАСС.

Лотерея EuroMillions проводится с 2004 года. Сегодня ее участниками являются около 200 миллионов человек из Франции, Испании, Великобритании, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Ирландии и Австрии. Один лотерейный билет стоит 2,5 евро. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии.

В мире Европа Великобритания
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