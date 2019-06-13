Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике

В Национальной библиотеке Мексики обнаружили уникальную находку - радиопередачу, на которой можно услышать Фриду Кало. Теперь с документом предстоит поработать экспертам: если экспертиза подтвердит, что текст читает именно знаменитая художница, то он станет единственной сохранившейся записью ее голоса.

Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики. Художница начитывает на пленку эссе о своем муже - тоже художнике Диего Ривере, говоря в частности, что "он - огромный, гигантский ребенок с дружелюбным лицом и грустным взглядом".

Несмотря на то, что многие специалисты в стране уже выразили уверенность в подлинности голоса Фриды (а вместе с ними и министр культуры Мексики Алехандра Фраусто), запись все же будут тщательно исследовать. Это и понятно: на сегодняшний день ни об одной подобной записи в мире неизвестно.

При этом сохранились свидетельства современников художницы, которые называли ее тембр и интонации "мелодичными и теплыми". Посетители библиотеки часто запрашивали голос Кало в архиве, но там искренне считали, что таких файлов у них нет.