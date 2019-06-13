Экс-тренер "Локомотива" Славен Билич возглавил "Вест Бромвич"

Хорватский специалист Славен Билич, известный в России по работе с московским "Локомотивом", назначен главным тренером футбольного клуба "Вест Бромвич", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship). Об этом сообщается на официальном сайте "дроздов".

Контракт между 50-летним тренером и клубом рассчитан на два года.

"Я очень рад этой возможности. В "Вест Бромвиче" меня убедили, что они стремятся вернуться в премьер-лигу. Руководство хотело, чтобы занял пост главного тренера и помог команде стать лучше. Они хотели, чтобы я был тем, кто возглавит их в этом, и я не думал дважды, когда со мной вступили в переговоры", - сказал Билич.

Последним местом работы Билича был "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, откуда его уволили в конце февраля. Ранее специалист также тренировал лондонский "Вест Хэм", стамбульский "Бешикташ", московский "Локомотив", который возглавлял в сезоне-2012/13, "Хайдук" из Сплита и сборную Хорватии.

По итогам прошедшего сезона "Вест Бромвич" занял четвертое место в Championship и получил право побороться в плей-офф за путевку в премьер-лигу, однако по сумме двух матчей уступил бирмингемской "Астон Вилле".