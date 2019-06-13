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13.06.2019 11:31
Рубрика: Власть

Кабмин выделил 15 млрд рублей на инфраструктуру для подготовки сборных

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Куксин Сергей/РГ Фото: Куксин Сергей/РГ
Фото: Куксин Сергей/РГ

Правительство выделит в 2019-2022 годах более 15 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для подготовки спортсменов российских сборных.

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Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства пойдут на проектирование, строительство и реконструкцию двух федеральных спортивно-тренировочных центров, 14 объектов инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд России на базе подведомственных министерству спорта образовательных организаций.

Власть Работа власти Внутренняя политика Спорт Спортивная жизнь Правительство Председатель Правительства
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