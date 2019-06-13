Кабмин выделил 15 млрд рублей на инфраструктуру для подготовки сборных

Правительство выделит в 2019-2022 годах более 15 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для подготовки спортсменов российских сборных.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства пойдут на проектирование, строительство и реконструкцию двух федеральных спортивно-тренировочных центров, 14 объектов инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд России на базе подведомственных министерству спорта образовательных организаций.