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13.06.2019 12:05
Рубрика: Власть

Медведев утвердил Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил подготовленную министерством промышленности и торговли Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ направлен на создание в стране современной, конкурентоспособной индустрии, производящей качественную спортивную продукцию. Это потребует переоснастить технологическую базу предприятий, производящих спортивный инвентарь, стимулировать разработки новых образцов спортивной техники, обеспечить условия для выхода отечественной продукции на рынок, в том числе мировой, и, конечно же, сформировать спрос на эти товары.

Фото: Завражин Константин/РГ
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Сегодня рынок спортивной продукции в России оценивается в 534 миллиарда рублей, при этом отечественные производители занимают на нем только 11 процентов. В некоторых нишах эта доля ничтожно мала. Например, 2-4 процента в товарах и оборудовании для занятий профессиональным спортом, 1 процент в производстве бассейнов и 4 процента по товарам для занятий плаванием.

Реализация стратегии согласно базовому варианту развития отрасли предполагает к 2035 году увеличение индекса промышленного производства спортивной продукции по сравнению с 2018 годом на 258,2 процента (в 2,5 раза); ежегодный рост экспорта российской спортивной продукции в среднем на 7 процентов с достижением к 2035 году объема в 220 миллионов долларов; ежегодный рост числа отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России и за рубежом, с достижением к 2035 году их количества в 45 штук ежегодно.

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