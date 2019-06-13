Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.06.2019,  
14:56
Текст:  Руслан Мельников

Настоящее оружие Судного дня: Запад оценил российскую ракету

Немецкие СМИ заинтересовались российской противоракетой ПРС-1М.
Фото: Россия 24/youtube.com Фото: Россия 24/youtube.com
Фото: Россия 24/youtube.com

Судя по публикации в Stern, перевод которой предоставляет иносми, западные эксперты признают, что Россия вырвалась вперед в сфере создания гиперзвукового оружия. Особое внимание автор материала обращает на недавнее испытание противоракеты ПРС-1М.

Фото: Александр Корольков/РГ
На вооружение российской армии поступил новейший пистолет "Удав"

Как пишет Stern, эти ракеты относятся к противоракетной системе А-135. Их можно запускать из подземной шахты или с тягача. При этом ПРС-1М предполагается использовать в случае атомной войны против ядерного ракетного удара для защиты столицы и других важных городов.

"ПРС-1М - настоящее оружие Судного дня", - пишет Stern.

Особенностью противоракеты является использование в качестве заряда ядерной боеголовки мощностью в несколько килотонн, которая должна взорваться на большой высоте. ПРС-1М может перехватывать ракеты на высоте 50 километров, а дальность ее действия оценивается в 350 километров. При этом ракета снабжена особой защитой от перегрева. Кроме того, высказывается предположение о том, что используемый на ПРС-1М двигатель, может применяться и на других ракетах.

Вообще в публикации отдельно говорится о других российских гиперзвуковых ракетах, перехватить которые не под силам американским противоракетам и отмечается, что российские ракеты и боеголовки управляются даже на огромных скоростях.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: U.S.Navy/wikipedia
Появилось новое видео китайского корабля с рельсотроном 14:13
Ракетный комплекс "Утес" в Крыму назвали "убийцей кораблей" 09.06.2019
60 лет назад с подлодки запустили первую почтовую ракету 09.06.2019
ПВО
Не убедили: Индия не хочет отказываться от С-400 ради F-35 и THAAD 10.06.2019
"Невидимка" рискует: США обеспокоены близостью С-400 к самолетам F-35 10.06.2019
гиперзвук
Союз медведя и дракона: в США напуганы успехами армий России и Китая 11.06.2019
Противоракету системы ПРО Москвы нашли на Украине 05.06.2019