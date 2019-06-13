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13.06.2019,  
13:42
Текст:  Майя Бирюкова

Новые китайские радары не оставят шансов американским F-22 и F-35

Китай продолжает разработку радиолокационной системы морского базирования, предназначенной для отслеживания самолетов-невидимок. Она оптимизирована, в том числе, для обнаружения американских истребителей пятого поколения F-35 и F-22, пишет Military Watch.

По имеющимся сведениям, система получила защиту от высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, истребителей-бомбардировщиков F/A-18E и самолетов радиоэлектронной борьбы Growler EA-18G.

Фото: РИА/Вадим Савицкий
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Новое оружие было разработано группой ученых во главе с профессором Лю Юнтаном - специалистом в области РЛС, членом Китайской академии наук. Известно, что радар действует в любых погодных условиях и может отслеживать морские и воздушные цели за сотни километров.

Поскольку самолеты-невидимки и противорадиолокационные ракеты считаются главными угрозами для китайской системы ПВО, ценность нового радара для обороны Китая весьма значительна, заключает автор публикации.

Ранее портал ИноСМИ со ссылкой на вьетнамское издание Vnexpress сообщал, что радиолокационные волны новой системы будут проходить в ионосферу и отражаться, а спутники или самолеты перенаправят их на корабли. И если ранее китайский мониторинг охватывал лишь 20 процентов морской территории, граничащей со страной, то сейчас он охватит весь регион полностью.

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