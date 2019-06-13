Почему нельзя покупать жесткую зубную щетку

Стоматологи рассказали, в чем опасность использования жесткой зубной щетки.

Для зубов такие щетки опасны тем, что могут повредить эмаль и десны. Об этом говорится в материале aif.ru. Эксперты также считают, что чистить зубы следует осторожно, избегая резких движений, и не стоит использовать высокоабразивные пасты.

Больше распространено мнение, что покупать лучше щетку средней жесткости. Стоматологи говорят, что можно пользоваться и мягкой, при этом, сильно нажимать на нее при использовании нельзя.

Густая полоска пасты на щетине - не более чем рекламный прием. На самом деле, избыток средства мешает очищению, так как щетка скользит по зубам, а не сметает с них налет. Достаточный объем - размером с горошину.