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13.06.2019,  
14:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Появилось новое видео китайского корабля с рельсотроном

Появилось новое видео десантного корабля "Хайяншань" Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Этот корабль типа Type 072-III водоизмещением семь тысяч тонн переоборудован для проведения испытаний китайской электромагнитной пушки - рельсотрона.

Фото: Россия 24/youtube.com
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Об этом пишет Военный осведомитель. Первая информация о проведении испытаний рельсотрона появилась еще в феврале 2017 года. Рассказывала об этом и "РГ". По утверждению экспертов, Китай стал первой страной в мире, которая установила рельсотрон на корабль и приступила к испытаниям.

Ресльсотрон - это специальное устройство для разгона снаряда электромагнитной силой. Снаряд движется между двумя контактными рельсами. Для выстрела необходимо высокое напряжение и ток.

На "Хайяншане" испытания проводили в два этапа: сначала на причале, где выполнили около пятидесяти тысяч тестов бортовых систем, включая и установку импульсной подачи постоянного тока, а потом - в Восточно-Китайском море.

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