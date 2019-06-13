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Появился первый кадр из перезапуска "Чипа и Дейла"

Новости
    13.06.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Бурундуки Чип и Дейл, помимо прочего - герои мема "Слабоумие и отвага", возвращаются на экраны - Disney перезапускает архипопулярный и крайне энергичный анимационный сериал.

При этом, как указывает The DisWorld, речь идет не о хорошо известной отечественному зрителю серии "Чип и Дейл спешат на помощь", выходившей тремя сезонами в 1989-1990-х, а о ранних описаниях приключений названных - сороковых-пятидесятых годов.

Всего заказаны 39 семиминутных эпизодов, которые будут выходить на собственном стриминге Disney - сервис Disney+ запускается осенью.

Фото: kinopoisk.ru
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Над сериалом работают Disney и лондонская студия Xilam.

Чип и Дейл, тогда еще безымянные, дебютировали в короткометражке про пса Плуто Private Pluto в качестве его антагонистов. Второе появление - в серии про утку Дональда, где они так же оппонировали главному герою. И именно тогда впервые проявились узнаваемые черты персонажей - Чип выяснился явно поумнее Дейла и носы им нарисовали разными цветами.

Примечательно, что когда Тэду Стоунсу пришла в голову идея нового сериала, Чип и Дейл в нем не фигурировали - на первый план там выдвигались прототипы Гаечки и Рокфора и некий хамелеон, а главным героем был мышонок в шляпе Кит Колби.

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