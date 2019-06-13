Путин поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта

Владимир Путин поручил правительству к концу этого месяца завершить подготовку проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта, говорится на сайте Кремля.

В опубликованном перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 30 мая совещания на эту тему указано, что нужно "обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта РФ, а также проекта указа президента РФ об утверждении названной стратегии. Срок - 30 июня 2019 года".