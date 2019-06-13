Атмосферное давление в Москве не смогло побить рекорд 60-летней давности

В столице атмосферное давление не дотянуло до рекорда. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Как отметила метеоролог, в утренние часы атмосферное давление повысилось до 1009,7 гПа и в течение дня выше не поднялось.

- Рекорд принадлежит 1956 году, когда было зафиксировано давление 1009,9 гПа, - пояснила Позднякова.

По ее словам, такое давление выше нормального для комфортного состояния человека, поэтому сегодня многие могли испытывать недомогания. Она отметила, что повышение атмосферного давления связано с усилившимся влиянием скандинавского циклона, принесшим в столицу похолодание. Так, в ближайшую ночь воздух по области сможет остыть до +5 градусов, при этом в городской черте будет не ниже +10. К слову, уже завтра в столице станет немного теплее, атмосферное давление понизится почти до нормы, но начнутся дожди.