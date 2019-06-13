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13.06.2019 19:27
Проект: В регионах

Кредитный портфель ВТБ в Воронежской области превысил 100 млрд рублей

По итогам работы в первом квартале 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Воронежской области вырос на 13% и достиг 102 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Воронежской области на 1 апреля 2019 года вырос на 16%, до 66,4 млрд рублей. Основная его часть приходится на средний и малый бизнес - 41,3 млрд рублей. В этом сегменте за первый квартал кредитный портфель вырос еще более динамично - почти на четверть. Кредитный портфель ВТБ в Воронежской области в рамках программ господдержки на отчетную дату составил 13,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Воронежской области по итогам первого квартала увеличился на 8%, до 35,6 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотеку - 18,3 млрд рублей, прирост за 3 месяца составил 10%. Портфель кредитов наличными на отчетную дату достиг 13,9 млрд рублей, автокредитования - 1,9 млрд рублей.

Объем выдачи розничных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 48% и составил 4,6 млрд рублей. Более половины занимают кредиты наличными - 2,5 млрд рублей (+45% к показателю 2018 года). За квартал банк выдал 1,8 млрд рублей ипотечных кредитов (+61%), автокредитов - почти 300 млн рублей (+13%).

Управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин отметил: "С учетом высокого инвестиционного потенциала региона в текущем году мы рассчитываем поддержать большое количество перспективных проектов предприятий области. Кроме того, ключевой задачей остается повышение эффективности работы в розничном направлении: мы нацелены быть одним из лидеров банковского рынка Воронежской области".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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