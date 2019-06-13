Московское метро предупредило пассажиров о сбоях при покупке билетов

В московском метро произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов. Пассажиров подземки просят пополнять проездные онлайн или покупать билеты в кассах. Соответствующая информация опубликована в официальном Twitter-аккаунте московского метрополитена:

"Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои".

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства. Специалисты делают все для скорейшего восстановления нормальной работы автоматов по продажи билетов.