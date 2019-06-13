Школьница из Калуги стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Калужанка Ольга Кузьмина завоевала четыре медали на первенстве мира по пауэрлифтингу в шведском Хельсинборге. Ольга учится в 11 классе, столь высоких результатов она сумела добиться всего за год тренировок.

В Хельсинборге Ольга выступала в троеборье: присед, жим лежа и становая тяга. Медали разыгрывались и по каждому отдельному упражнению, и за общий вес. Суммарно школьница подняла 505 килограммов. Это был лучший результат в ее категории. На чемпионате мира из четырех медалей у нее три золотые и одна - серебряная.

- Самое сложное было справиться с волнением, - рассказала Ольга в эфире ГТРК "Калуга". - Когда вышла на первый подход, руки трясутся, ноги тоже.

С волнением и страхом девушка сумела справиться, убедив саму себя в том, что чемпионат мира - это как и обычные соревнования. По ее словам, просто надо делать все так же, как и на тренировках и соревнованиях более низкого уровня.

Впервые штангу Ольга подняла весной прошлого года. Пришла на тренировку в спортзал, где ее заметил тренер. Александр Полушин предложил школьнице заниматься пауэрлифтингом на профессиональном уровне. Сам тренер говорит, что изначально знал о способностях ученицы, но все же на чемпионате мира Ольга превзошла все ожидания - столь высоких результатов за откровенно малый срок редко кому удается достигнуть.