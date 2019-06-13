Столичный авторынок продемонстрировал сильное падение

В мае в Москве на рынке новых легковых автомобилей зарегистрировали снижение объемов продаж.

По данным аналитического агентства "Автостат", в прошлом месяце в столице продали 17,1 тысячи машин. Это на 18,2 процента меньше, чем за тот же период годом ранее.

Эксперты отметили, что падение происходит уже пятый месяц подряд. Однако в мае оно оказалось максимальным. При этом рост рынка был зафиксирован в последний раз в декабре 2018 года.

В целом по итогам первых пяти месяцев 2019 года в Москве было реализовано 84,2 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 9,5 процентов ниже, чем за январь - май прошлого года.

Недавно аналитики назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто, а также рассказали о переделе российского авторынка.