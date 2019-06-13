В Совфеде одобрили идею провести Год села

В Совете Федерации РФ положительно оценили инициативу провести в России Год села.

Письмо с таким предложением пришло в Совфед из ярославской областной газеты "Северный край".

- Я оцениваю это очень позитивно. Ряд регионов выходит с таким предложением. Единственное - существует конкуренция между тематическими годами, - рассказал "РГ" Алексей Майоров, председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Сенатор отметил, что проведение Года села в ближайшее время было бы весьма символичным - в свете принятия программы по комплексному развитию сельских территорий, сопоставимой по масштабам с национальными проектами.

- У нас очень удачно прошел Год культуры, нам много удалось достичь.считаю, что Год села окажется не менее полезен, - продолжил Майоров.

Госпрограмма развития сельских территорий утверждена постановлением правительства РФ от 30 мая. Главная ее цель - повышение качества жизни на селе до городского уровня. На создание в аграрных районах новых рабочих мест, строительство жилья, развитие социальной инфраструктуры и другие полезные дела до 2025 года планируется потратить 2,3 триллиона рублей.