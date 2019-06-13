В Воронеже Land Rover за пять минут разбил пять машин

Воронежские полицейские разбираются в подробностях массовой аварии с участием шести автомобилей, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, в 10.55 четверга на Московском проспекте Land Rover под управлением 33-летнего мужчины врезался в шедшие впереди Chevrolet Niva и Fiat, а затем покинул место ДТП. Через пять минут в двух кварталах от этого места Land Rover протаранил Skoda Octavia, Lada Kalina и Lada Priora, после чего врезался в бордюр и опрокинулся.

- Госпитализирован пассажир Chevrolet Niva. Полицейские на месте выясняют обстоятельства происшедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.