ВТБ в Брянской области увеличил выдачу розничных кредитов на 38%

За первые три месяца года ВТБ в Брянской области выдал населению региона 1,1 млрд рублей заемных средств - на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель розничного бизнеса банка ВТБ в Брянской области по итогам первого квартала вырос на 8% и составил 8,8 млрд рублей.

Банк в регионе за отчетный период выдал кредитов наличными на сумму 717 млн рублей. Рост по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 31%. Наибольшую долю в общем кредитном портфеле занимают кредиты наличными - 4,1 млрд рублей (рост с начала года на 7%).

В рамках жилищного кредитования объем выдачи ипотеки увеличится на треть и достиг 305 млн рублей. Портфель в данном сегменте вырос на 11%, до 3,8 млрд рублей.

Объем продаж автокредитов в первом квартале также активно рос (+ 26%) и составил 77 млн рублей. Портфель автокредитования на 1 апреля составил 507 млн рублей.

За отчетный период портфель привлеченных средств физлиц вырос на 4% и приблизился к 9 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Брянской области Александр Меркушин отметил: "До конца года мы сосредоточимся на комплексном развитии клиентского сервиса, переводя все больший объем операций в дистанционные каналы и повышая операционную эффективность".